деревня Каликина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Каликина

Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Чернослободской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
273115. КалининаЧернослободскоеРеке Кеме1047До ближайшего поселения: 1. До школы: 1½. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 51. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 29. Не крестьянское: —.

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