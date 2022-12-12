деревня Старое Ушарово, деревня Старое Ушарово, Мензелинский уезд, Уфимская губерния (на 1886) — Familio

Старое Ушарово

Мензелинский уезд, Уфимская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1924Старая Семиостровна (Ушар), деревня.при рч. Ушаре.3540250752694Б. — Мечеть 1. Волостное правление. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Семиостровская волость
1258. Семиостровкая Старая (Ушар), деревня бывшая государственная, при озере Ушаре, дворов 274, жителей 1534, мечеть, школа
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