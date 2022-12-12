село Басалычевка, село Басалычевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Басалычевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Кунянская волость
621. Басалычевка, село бывшее владельческое, при речке Ладыжинке, дворов 84, жителей 607, церковь православная, питейный дом

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Кунянская волость
Басалычевка1698521411

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1385Басаличівкаселор-н Гайсинськийсільрада Ярмолинецька
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close