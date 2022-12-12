деревня Дерменино, деревня Дерменино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Дерменино

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4497Дербенино (Дерменино), с. вл.при рч. Кисоме.4575105156Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Софроновская волость
1000. Дерменино, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 72, церковь православная, ярмарка: 6-го янв. и 8-го сент.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Софроновская волость
с. ДермениноVII. Дерменинское общество852114Дерменинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
383857Дерменинодеревня58°53'с.ш.39°13'в.д.O-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436610д Дерменинодеревня
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