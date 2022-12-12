село Мемдель, село Мемдель, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Мемдель

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
317Мендели, д. каз.при безымянном озере.3028144578536Мечеть магометанская 1. Базары по вторникам.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ковалинская волость
141. Мендели, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 135, жителей 1351, 2 мечети, школа, 22 лавки, баз. по вторп., 2 красильни, 2 спич. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ковалинская волость
Мендели, Ковалинскойтатары1561
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
188495Мемдельсело56°04'48°57'O-39-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Мемдельское сельское поселение
92622443101с Мемдельсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close