Князева
Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2098Князева (Довгалевка), с. вл.при рч. Попильной.909573216211Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
621. Князева (Долголевка), село бывшее владельческое, при речке Попельной, дворов 96, жителей 485, церковь православная, лавка