село Князева, село Князева, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Князева

Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
2098Князева (Довгалевка), с. вл.при рч. Попильной.909573216211Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Рождественская волость
621. Князева (Долголевка), село бывшее владельческое, при речке Попельной, дворов 96, жителей 485, церковь православная, лавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close