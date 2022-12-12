агрогородок Мазолово, агрогородок Мазолово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Мазолово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Старосельская волость
26Село МазоловоЧаусском тр. речке Белой НатопеСохонскому с. о. 30131142Сохонского пр. 8011

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Мазоловский сельсовет
д Мазолово689

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Мазоловский сельсовет
аг. Мазолово198
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