деревня Харсы, деревня Харсы, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Харсы

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Домачевская волость
96. Харсы, деревня бывшая владельческая, при реке Буге, дворов 31, жителей 390, церковь православная, часовня, школа

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Домачевская волость
ХарсыСело57611473Домачево

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Томашевский сельсовет
д Харсы102

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Томашовский сельсовет
д. Харсы93
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