агрогородок Струга, агрогородок Струга, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Струга

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Теребежовская волость
665. Струга, село бывшее владельческое, при реке Чакове, дворов 29, жителей 290, церковь православная ветр. млн.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Теребежовская волость
Струга, имение17133117516
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Струга, село6388133117516
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Столинский район, Стружский сельсовет
д Струга979

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Стружский сельсовет
аг. Струга335
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