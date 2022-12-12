деревня Малая Ступолохта, деревня Малая Ступолохта, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Малая Ступолохта

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Прягаевская волость
1199. Малая Ступолохтка, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 63, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Прягаевская волость
36Малая Ступолохта (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.кр-н собствен-ков10163328617271земледелиеотх. зар.колодезьМелочная лавка, маслоб. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
36437Малая Ступолохтадеревня59°32'с.ш.36°59'в.д.O-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19626424291д Малая Ступолохтадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close