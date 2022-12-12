Киенка
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
147Киенка (Киенки, Кианка), с. каз. и казач.при рч. Белоусе и колодцах.98146487519Церковь православная 1. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
29. Киенка, село бывшее государственное, дворов 218, жителей 1224, церковь православная, школа, питейный дом, 29 ветряных мельниц, маслобойный завод
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29865Киїнкаселоцентр сільської радир-н Чернігівськийсільрада Киїнська