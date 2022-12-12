село Киенка, село Киенка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Киенка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
147Киенка (Киенки, Кианка), с. каз. и казач.при рч. Белоусе и колодцах.98146487519Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Козлянская волость
29. Киенка, село бывшее государственное, дворов 218, жителей 1224, церковь православная, школа, питейный дом, 29 ветряных мельниц, маслобойный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29865Киїнкаселоцентр сільської радир-н Чернігівськийсільрада Киїнська
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