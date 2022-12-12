село Цибеево, село Цибеево, Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Цибеево

Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5235Цыбеево, с. вл.при пруде.171756207213Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумская волость
636. Цыбеево, село бывшее владельческое, дворов 74, жителей 465, церковь православная, 2 лавки, 5 ветр мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Суздальский район
2651Цибеевосело56°21'40°12'O-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Суздальский муниципальный район, Новоалександровское сельское поселение
17654432311с Цибеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close