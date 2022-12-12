село Зониха, село Зониха, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Зониха

Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10138Зоновской (Зониха), поч. каз.при рч. Суводе.8517176359
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Ярковская волость
926. Козьмодемьянское (Зониха), село бывшее государственное, при речке Суводе, дворов 18, жителей 119, церковь православная, 3 лавки, базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Верхошижемский район
20208Зонихасело57°52'49°15'O-39-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Зоновское сельское поселение
33608416101с Зонихасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close