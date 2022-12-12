Пешково
Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2179Пешков, хут. каз.при рч. Мокром Кагальнике.498143579574Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
663. Пешково, село бывшее государственное, при реке Мокром Кагальнике, дворов 262, жителей 1451, церковь православная, 2 лавки
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
3729Пешковский посел., Пешковсковской волости, при реке Мокрый-Кагальник560279022592259Волостное и сельское правление, 1 церковь, зем. уч., церковно-приходская школа, кр. т-во, 3 маслоб. зав., 8 ветр. мел.93458
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49649Пешковосело47°01'00"39°23'00"L-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60601463101с Пешковосело