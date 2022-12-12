село Пешково, село Пешково, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Пешково

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2179Пешков, хут. каз.при рч. Мокром Кагальнике.498143579574
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Кагальникская волость
663. Пешково, село бывшее государственное, при реке Мокром Кагальнике, дворов 262, жителей 1451, церковь православная, 2 лавки

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Пешковсковская волость
3729Пешковский посел., Пешковсковской волости, при реке Мокрый-Кагальник560279022592259Волостное и сельское правление, 1 церковь, зем. уч., церковно-приходская школа, кр. т-во, 3 маслоб. зав., 8 ветр. мел.93458

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
49649Пешковосело47°01'00"39°23'00"L-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Пешковское сельское поселение
60601463101с Пешковосело
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