деревня Кабачево, деревня Кабачево, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кабачево

Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1462Кобочево, д. удел.при колодце.235132336
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Больше-Песошнинская волость
1098. Кобачева, деревня бывшая удельная, дворов 13, жителей 52, солодовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Городецкий район
103825Кабачеводеревня56°41'43°33'O-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, Сельское поселение Кумохинский сельсовет
22628428181д Кабачеводеревня
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