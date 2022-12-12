Верхние Чершилы
Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2215Верхния Чиршилы (Верхния Черышлы, Татарские Черышлы), деревня.при рч. Чиршилинке.534090250256Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1341. Чиршилы Верхния (Верхния Татарския Черышлы), деревня бывшая государственная, при речке Чиршилинке, дворов 89, жителей 486, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Верхние Чершилы, д. при реч. Чершилинке, х.-з. маг., мечеть, вод. мел.553144411372Земледелие и извозный промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158667Верхние Чершилысело55°24'52°29'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Верхне-Чершилинское сельское поселение
92653415101с Верхние Чершилысело
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