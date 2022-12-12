село Верхние Чершилы, село Верхние Чершилы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Верхние Чершилы

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2215Верхния Чиршилы (Верхния Черышлы, Татарские Черышлы), деревня.при рч. Чиршилинке.534090250256Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Шигаевская волость
1341. Чиршилы Верхния (Верхния Татарския Черышлы), деревня бывшая государственная, при речке Чиршилинке, дворов 89, жителей 486, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Языковская волость
1Верхние Чершилы, д. при реч. Чершилинке, х.-з. маг., мечеть, вод. мел.553144411372Земледелие и извозный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
158667Верхние Чершилысело55°24'52°29'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Верхне-Чершилинское сельское поселение
92653415101с Верхние Чершилысело
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