село Козловка, село Козловка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Козловка

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1182Козловка, с. вл.при рч. Шелдаисе.321746195210Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дубровская волость
622. Козловка, село бывшее владельческое, при речке Шелдаисе, дворов 61, жителей 473, церковь православная
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