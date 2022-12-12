село Имай-Утарово, село Имай-Утарово, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Имай-Утарово

Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1530Имай-Утарова (Евбазыбаш), деревня.при рч. Евбазе.411875268264Мщ. — Мечеть 1. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Московская волость
833. Имай-Утарова (Евбазыбаш), деревня бывшая государственная, при речке Евбазе, дворов 101, жителей 666, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Московская волость
12Имай-Утарова, д. при реч. Малой Евбазе, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., кузн., бак. лав., вод. мел.385152440358Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дюртюлинский район
521818Имай-Утаровосело55°20'00"54°59'00"N-40-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Московский сельсовет
80624422106с Имай-Утаровосело
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