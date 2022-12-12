деревня Григорово, деревня Григорово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Григорово

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3253Григорово, д. вл.при рч. Чеснаве.2917225077Заведение красильное.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Воскресенская волость
1048. Григорово, деревня бывшая владельческая, при речке Чеснаве, дворов 18, жителей 99. красильн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Воскресенская волость
д. Григорово I. Кашинское общество25324Воскресенский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387213Григороводеревня58°05'с.ш.38°03'в.д.O-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404406д Григороводеревня
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