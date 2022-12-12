Уразметово
Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2495Уразметева, деревня.при рч. Уршаке.404050151149Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1531. Ууазметева, деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 63, жителей 334, волостное правление (уездный город в 40 верстах), мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
98Уразметева д., при речке Уршаке, мечеть, базар, бакалейная лавка, мельница884096290303Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
660273Уразметовосело53°49'00"55°25'00"N-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80602437106с Уразметовосело