село Уразметово, село Уразметово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Уразметово

Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2495Уразметева, деревня.при рч. Уршаке.404050151149Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Миркитлинская 1-я волость
1531. Ууазметева, деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 63, жителей 334, волостное правление (уездный город в 40 верстах), мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Альшеевская волость
98Уразметева д., при речке Уршаке, мечеть, базар, бакалейная лавка, мельница884096290303Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Альшеевский район
660273Уразметовосело53°49'00"55°25'00"N-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Альшеевский муниципальный район, Сельское поселение Кызыльский сельсовет
80602437106с Уразметовосело
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