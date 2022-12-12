деревня Михайлова Буда, деревня Михайлова Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Михайлова Буда

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Хославичская волость
28Дер. МихаловкапроселкеручьеЛобановск. с. о. 258783Точнянского пр. 12027

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
216835Михайлова Будадеревня54°12'00"31°59'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Корзовское сельское поселение
66652422136д Михайлова Будадеревня
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