деревня Александровка, деревня Александровка, Шамбулыхчинская волость, Тетюшский уезд (на 1914) — Familio

Александровка

Шамбулыхчинская волость, Тетюшский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1997Александровка, д. вл.при рч. Вие.4334102832Ярмарка. Поташный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Шамбулыхчинская волость
1150. Александровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Бии, дворов 10, жителей 56, лавка, ярмарка

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Шамбулыхчинская волость
с-цо Александровка, Шамбулыхчинскойрусские54
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