Белоярское
Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1326Белоярское, с. каз.при р. Миясе.6520174492528Церковь православная 1, часовня, училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
786. Белоярское, село бывшее государственное, при реке Миясе, дворов 248, жителей 1197, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, 3 л Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98094Белоярскоесело55°19'00"62°22'00"N-41-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37644404101с Белоярскоесело