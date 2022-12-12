село Белоярское, село Белоярское, Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Белоярское

Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1326Белоярское, с. каз.при р. Миясе.6520174492528Церковь православная 1, часовня, училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Белоярская волость
786. Белоярское, село бывшее государственное, при реке Миясе, дворов 248, жителей 1197, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, 3 л Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Щучанский район
98094Белоярскоесело55°19'00"62°22'00"N-41-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Щучанский муниципальный район, Сельское поселение Белоярский сельсовет
37644404101с Белоярскоесело
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