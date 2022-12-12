деревня Мало-Бишкураево, деревня Мало-Бишкураево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Мало-Бишкураево

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1519Малая Бишкуразова, деревня.при рч. Бишкуразовой.3518239872Б. —
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
520844Мало-Бишкураеводеревня55°19'00"54°34'00"N-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Бишкураевский сельсовет
80630416111д Мало-Бишкураеводеревня
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