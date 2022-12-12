сельцо Щитово, сельцо Щитово, Вороновская волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Щитово

Вороновская волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4635Щитово, сц. вл.при р. Моче и колодцах.355258176
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Вороновская волость
Дер. Щитово3581836
Имения при д. Щитове: В. В. Якунчикова, И. С. Жучкова358Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Нара. 18
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