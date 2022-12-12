посёлок Сплавная, посёлок Сплавная, Черемховский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Сплавная

Черемховский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Черемховский район
640545Сплавнаяпосёлок52°46'102°25'N-48-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Черемховский муниципальный район, Тальниковское сельское поселение
25648431111п Сплавнаяпоселок
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