агрогородок Новогородейский, агрогородок Новогородейский, Несвижский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новогородейский

Несвижский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городзейская волость
479. Гурно-Городей, деревня бывшая владельческая, при реке Городейке, дворов 48, жителей 352, волостное правление, школа, лавка, трактир. В ½ версты — ст. ж. Городня.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Несвижский район, Городейский сельсовет
п Новогородейский712

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Несвижский район, Городейский сельсовет
аг. Новогородейский187
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close