Большие Кириллы
Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10024Кирилы, д. вл.при р. Остре.3221912099Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
474. Кириллы, деревня бывшая владельческая, при реке Радумке, дворов 34, жителей 245, волостное правление (уездный город в 4 верстах). В 4 верстах — мужск. мнстр.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178118Большие Кириллыдеревня53°59'00"32°55'00"N-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66636442111д Большие Кириллыдеревня