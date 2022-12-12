деревня Большие Кириллы, деревня Большие Кириллы, Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Большие Кириллы

Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10024Кирилы, д. вл.при р. Остре.3221912099
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Кирилловская волость
474. Кириллы, деревня бывшая владельческая, при реке Радумке, дворов 34, жителей 245, волостное правление (уездный город в 4 верстах). В 4 верстах — мужск. мнстр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Рославльский район
178118Большие Кириллыдеревня53°59'00"32°55'00"N-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Рославльский муниципальный район, Кирилловское сельское поселение
66636442111д Большие Кириллыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close