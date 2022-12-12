агрогородок Жиличи, агрогородок Жиличи, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Жиличи

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
92Им. Жиличипроселкереч. Добоснедв. Э. Булгаку, к. 15247Антушевск. р.-к. 12225

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Добосненский сельсовет
аг. Жиличи85
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