деревня Гвоздевка, деревня Гвоздевка, Чаинский район, Томская область (на 2018) — Familio

Гвоздевка

Чаинский район, Томская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Тискинская волость
5Уч. ГвоздевскийОколо 300 в.Не известноНе известно

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Чаинский район
118792Гвоздевкадеревня57°57'с.ш.82°34'в.д.O-44-082
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