деревня Сарафаново, деревня Сарафаново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Сарафаново

Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
1066Сарафанов, выс. казач. Ор. в.при рч. Кундуруше.125552123126
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Травниковский
736. Сарафановский, поселок казачий, при речке Кундуруше, дворов 69, жителей 295, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Чебаркульский район
325125Сарафановодеревня54°54'00"60°16'00"N-41-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Чебаркульский муниципальный район, Сарафановское сельское поселение
75657450101д Сарафановодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close