село Гнадендорф, село Гнадендорф, Новоузенский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Гнадендорф

Новоузенский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
1128. Гнадендорф (Нахой), село бывшее колонистов, при речке Нахое, дворов 103, жителей 1176, церковь лютеранская, школа, 3 лавки, 2 стол. звд., 4 ветряных мельницы, конп. Показать все
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