деревня Крампинес, деревня Крампинес, Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Крампинес

Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Домопольская волость
105КрампеникифольварокколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоС. Витолу, крест. , лют.1
108Крампеники 1фермаколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоП. Зедину, крест. , лют.1
109Крампеники 2фермаколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоА. Мужику, крест. , лют.1
110Крампеники 3фермаколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоП. Мужику, крест. , лют.1
122Крампеники 4фермаколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоР. Воногу, крест. , лют.1
123Крампеники 5фермаколодецСтружано-Стернянского, лютеранскогоР. Воногу, крест. , лют.1

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Rugāju pagasts
Krampinesagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62182
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