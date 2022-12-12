деревня Лезвино, деревня Лезвино, Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Лезвино

Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9869Лезвино, д. вл.при колодцах.702693132
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Ржевский уезд, Казинская волость
8. Лезвино, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 73, волостное правление (уездный город в 70 верстах). В 7 верстах — церковь православная, школа, приемн. п., Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Козинская волость
37Лезьино201

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Оленинский район
279687Лезвинодеревня56°15'33°24'O-36-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Оленинский муниципальный район, Глазковское сельское поселение
28644404231д Лезвинодеревня
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