деревня Слобода, деревня Слобода, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Слобода

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поповская волость
180. Слобода Кузминичская, деревня бывшая владельческая, дворов 77, жителей 546, 2 ветряные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поповская волость
8Дер. Слоб.-Кузьминичская торг. тр. руч. ДевичьеСлобода-Кузьминичскому с. об. 93352378Кузьминичск. пр. 21154

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Кузьминичский сельсовет
д Слобода90

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Кузьминичский сельсовет
д. Слобода92
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