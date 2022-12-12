посёлок Саловский, посёлок Саловский, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Саловский

Волгодонской муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Романовская станица
4136Соловское товарищество, в юрте Романовской станицы105983438Сотский167?8222
4308Сухо-Солоновское посел., на войск. зем. Сальского лесничества, в юрте Романовской станицы391100131118Сотский175?9018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Волгодонской район
531547Саловскийпосёлок47°24'00"42°15'00"L-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Волгодонской муниципальный район, Добровольское сельское поселение
60612405111п Саловскийпоселок
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