деревня Одон, деревня Одон, Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Одон

Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Нижнеудинская Землица
128Никольская (Адонская) д. с ул. Колымейск. (менее 5 х.)инородцы оседлые163
128Никольская (Адонская) д. с ул. Колымейск. (менее 5 х.)поселенцы4

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тулунский район
627003Одондеревня54°11'100°29'N-47-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тулунский муниципальный район, Владимирское сельское поселение
25638408116д Одондеревня
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