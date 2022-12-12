село Красное, село Красное, — Familio

Красное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
586Второ-Приморское (Красное), с. вл.при заливе Джарылгацком.595350542489Церковь православная 1. Кордон пограничной стражи.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Красная волость
261. Красное (Второ-Приморское), село бывшее владельческое, при Димарлагагском заливе, дворов 201, жителей 1431, волостное правление (уездный город в 58 верстах), церковь Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25582Краснеселоцентр сільської радир-н Скадовськийсільрада Красненська
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