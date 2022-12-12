село Крутой берег, село Крутой берег, Руновщинская волость, Полтавский уезд (на 1900) — Familio

Крутой берег

Руновщинская волость, Полтавский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
79Крутой берег, с. вл.при р. Ворскле.3990259267Церковь православная 1
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Щербаковская волость
79. Крутой Берег, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 73, жителей 365, церковь православная

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Руновщинская волость
11.0Крутой Берег селоКрутобережское крестьян собственников и государстенных крестьян153
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