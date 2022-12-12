деревня Усть-Березовка, деревня Усть-Березовка, Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Усть-Березовка

Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Назаровская волость
289Усть-Березовка, д., на рч. Сереже; хлеб.-з. маг.9539840230

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Назаровский район
753933Усть-Березовкадеревня55°48'90°25'N-46-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Назаровский муниципальный район, Сельское поселение Степновский сельсовет
4637437151д Усть-Березовка#Н/Д
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