деревня Ново-Николаевка, деревня Ново-Николаевка, Змиевский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Ново-Николаевка

Змиевский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1428Ново-Николаевка, д. вл.при рч. Береке.37230170175
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Николаевская волость
337. Ново-Николаевка (Чичиринка), деревня бывшая владельческая, при речке Береке, дворов 57, жителей 306, волостное правление (уездный город в 22 верстах). В 2 верстах — Показать все
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