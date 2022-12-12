деревня Балчиклы, деревня Балчиклы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Балчиклы

Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
905Байчиклы (Балчиклы), деревня.при рч. Балчикле.1228287383Чр. —
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Куручевсная волость
4Балчиклы, д. при реч. Балчиклинке, на зем. трак., вин. и бак. лав., вод. мел., куз.112861127132Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бакалинский район
520775Балчиклыдеревня55°04'00"54°05'00"N-40-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бакалинский муниципальный район, Сельское поселение Старокуручевский сельсовет
80607449136д Балчиклыдеревня
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