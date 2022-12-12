деревня Александровка, деревня Александровка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Александровка

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1129Александровка, д. вл.при овраге.511960201205
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Золотовская волость
432. Александровка, Варварино и Дуровщино, бывшие владельческие, при речке Мокр. Ржаксе, дворов 121, жителей 790

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Богословская волость
деревня Александровка«Инжавинская» п.-т. контора5138
Кирсановский уезд, Золотовская волость
деревня 1-я Александровка«Ржаксинское» поч.-телег. отделение7030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
288906Александровкадеревня52°31'42°03'N-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Озёрский сельсовет
68628430106д Александровкадеревня
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