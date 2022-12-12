деревня Вороничи, деревня Вороничи, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Вороничи

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Воронечская волость
152. Воронеч, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Ушачке, дворов 20, жителей 134, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Воронечская волость
1Воронечьимение2 прудаВоронечского, православногонаследникам Т. Я. Лисовского, С. и М. Лисовским, двор. , кат.1
26ВоронечьместечкоУшачь, рекаВоронечского, православногонаследникам Т. Я. Лисовского, С. и М. Лисовским, двор. , кат.16
124ВоронечьместечкоУшачь, рекаВоронечского, православногопричту Воронечской церкви3
125ВоронечьместечкоУшачь, рекаВоронечского, православногоВоронечскому сельскому обществу22

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Вороничский сельсовет
д Вороничи427

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Вороничский сельсовет
д. Вороничи237
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