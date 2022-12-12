железнодорожная казарма 524 км, железнодорожная казарма 524 км, Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

524 км

Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная казарма
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Галичский район
354724524 кмж.-д.казарма (нп)58°21'00"42°40'00"O-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Галичский муниципальный район, Лопаревское сельское поселение
34608416126ж/д казарма 524 кмжелезнодорожная казарма
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