деревня Папулово, деревня Папулово, Лузский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Папулово

Лузский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11579Папулово (Соснино), д. каз.при безымянном ключе.11131½82224
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Папуловская волость
1768. Папуловская (Соснины), деревня бывшая государственная, дворов 10, жителей 56, волостное правление (уездный город в 112 верстах), шк. з. ст. В 3 верстах — Троицко-Ан Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Папуловская волость
7967ПапуловоУчецкое.Троицкийбывшие государственные122204657

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Лузский район
29830Папуловодеревня60°37'48°02'P-39-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Лузский муниципальный район, Папуловское сельское поселение
33622428101д Папуловодеревня
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