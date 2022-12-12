городской посёлок Зеленый Бор, городской посёлок Зеленый Бор, Смолевичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Зеленый Бор

Смолевичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Смолевичский район
гп Зеленый Бор1142

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Смолевичский район, Зеленоборский сельсовет
гп Зеленый Бор372
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