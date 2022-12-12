село Грушевка, село Грушевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Грушевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ленинское
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
303Грушевка (Михайловка), с. каз.при р. Базавлуке.17712339957978Церковь православная 1. Ярмарки 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Грушевская волость
26. Грушевка, село бывшее владельческое, при реке Базавлуке, дворов 486, жителей 1988, волостное правление (уездный город 162 в.), церковь православная, школа, 6 лавок, к Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-45932Грушівкаселоцентр сільської ОТГр-н АпостолівськийГрушівська сільська об'єднана територіальна громада
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