Грушевка
Дніпропетровська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- Ленинское
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
303Грушевка (Михайловка), с. каз.при р. Базавлуке.17712339957978Церковь православная 1. Ярмарки 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
26. Грушевка, село бывшее владельческое, при реке Базавлуке, дворов 486, жителей 1988, волостное правление (уездный город 162 в.), церковь православная, школа, 6 лавок, к Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-45932Грушівкаселоцентр сільської ОТГр-н АпостолівськийГрушівська сільська об'єднана територіальна громада