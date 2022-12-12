агрогородок Низкий Городец, агрогородок Низкий Городец, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Низкий Городец

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Высоко-Городецкая волость
2Дер. Низкий-Городецтрактер. УсвейкеВысоко-Городецкому сел. об-ву74265264Высоко-Гор. пр. 10224½

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Волосовский сельсовет
д Низкий Городец193

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Волосовский сельсовет
аг. Низкий Городец98
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