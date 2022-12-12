деревня Калининская, деревня Калининская, Пошехонская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Калининская

Пошехонская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4424Калининская, д. каз. и вл.при рч. Шельше.53571919
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
д. КалининскоеI. Агафонковское общество43118волость 12, IX—3Артюковский приход
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Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. Калининское IX. Общество № 9смотри № 11 [Ериловской волости]
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